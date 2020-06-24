Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Инструкция по применению

Когда голосовать?

Всероссийское голосование назначено на 1 июля, среду. По указу президента Владимира Путина этот день объявлен выходным с сохранением заработной платы. Однако, отдать свой голос можно уже с 25 июня.

Сроки расширили, чтобы снизить поток избирателей на участки, а значит максимально сократить риски заражения COVID-19. Пандемия идет на спад, но пока рано говорить об окончательной победе над вирусом.

Где голосовать?

Если вы живете там же, где и прописаны, то решить судьбу конституционных поправок можно в участке, прилепленном к вашему месту жительства. Узнать нужный адрес можно сайте Центризбиркома или в личном кабинете на портале Госуслуги. Большинство участков будут работать с 8:00 утра до 20:00 вечера.

Если место жительства не совпадает с пропиской по паспорту, то можно воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» — выбрать участок там, где вы фактически находитесь. Есть одно но: прием заявлений на голосование по месту нахождения закончился 21 июня.

Для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное голосование на портале 2020og.ru. Для этого нужно было до 21 июня оставить соответствующее заявление на госуслугах и получить подтверждение статуса участника электронного голосования.

Для тех, кто не может прийти на участок, предусмотрели голосование на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую комиссию и обсудить удобное время, в которое сотрудники комиссии придут домой к избирателю с переносным ящиком для голосования. Заявки принимаются до 17.00 1 июля.

С чем голосовать?

Самое главное, что нужно взять с собой – это паспорт. Но коронавирус внес коррективы, поэтому не лишним будет захватить из дома уже привычные средства защиты: маску и перчатки. Если забудете – не беда, их бесплатно выдадут на любом избирательном участке, как и одноразовую ручку.

Еду с собой брать строго запрещено, опять же в целях безопасности. Поэтому рекомендуется подкрепиться дома. На участках не будет привычных для выборов буфетов - только вода.

Как голосовать?

На участке, прежде всего, держите дистанцию. В целях безопасности расстояние между людьми увеличили с полутора до двух метров.

Ориентироваться помогут многочисленные указатели и надписи на участках. Потоки заходящих и выходящих людей будут разделены.

Член участкового избиркома не будет брать ваш паспорт в руки. Вместо этого «предъявить документы» попросят дистанционно. Любые контакты на участках запрещены. После идентификации вам выдадут бюллетень, в котором и нужно будет поставить заветную «галочку».

За каждую отдельную поправку голосовать не нужно. Каждый гражданин вправе высказать общую позицию по изменению российской конституции. Поэтому выбираем либо «да», либо «нет».

И, конечно, будьте готовы к обязательному замеру температуры на входе в избирательный участок. После голосования необходимо выбросить использованные средства защиты в специальную урну. Придя домой, не забудьте тщательно помыть руки.

Когда результаты?

Российский закон гласит, что подсчет результатов голосования не должен длиться больше пяти дней. После окончания этого срока ЦИК обязан огласить результаты, также их можно будет узнать в личном кабинете на госуслугах.

Чтобы поправки приняли, одобрить их должны больше половины проголосовавших.