Журавко заявил, что незаконные вырубки леса обернулись для Украины страшными катаклизмами

Заявление про катаклизмы, которые начались в Украине, сделал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook.

Незаконная вырубка леса начала оборачиваться для Украины пагубными последствиями, заявляет политик. Во многих областях начались страшные катаклизмы. Карпаты страдают от наводнений, а Херсонская область превращается в пустыню.

Алексей Журавко считает, что природа таким образом отвечает на варварские действия украинской власти. Он отмечает, что правительство лес ворует, а люди в это время молчат, потому что не понимают весь масштаб последствий.

"Поверьте, для Украины это все закончится очень трагично. И последствия мы скоро увидим", — заявил чиновник.

Журавко отметил, что начало трагедии уже видно по ставшей теперь пустынной и засушливой Херсонской области и по "облысевшей" Западной Украине.