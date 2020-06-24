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17:17   24 Июня 2020
Политика

Журавко заявил, что незаконные вырубки леса обернулись для Украины страшными катаклизмами

Журавко заявил, что незаконные вырубки леса обернулись для Украины страшными катаклизмами

Заявление про катаклизмы, которые начались в Украине, сделал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook.

Незаконная вырубка леса начала оборачиваться для Украины пагубными последствиями, заявляет политик. Во многих областях начались страшные катаклизмы. Карпаты страдают от наводнений, а Херсонская область превращается в пустыню.

Алексей Журавко считает, что природа таким образом отвечает на варварские действия украинской власти. Он отмечает, что правительство лес ворует, а люди в это время молчат, потому что не понимают весь масштаб последствий.

"Поверьте, для Украины это все закончится очень трагично. И последствия мы скоро увидим", — заявил чиновник.

Журавко отметил, что начало трагедии уже видно по ставшей теперь пустынной и засушливой Херсонской области и по "облысевшей" Западной Украине.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #наводнения #леса

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