Песков опроверг слухи о стремительном отъезде Лукашенко после парада Победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков. Об этом написало издание "Ведомости".

Представитель президента Российской Федерации опроверг данные о стремительном отбытии главы лидера Белоруссии в аэропорт сразу после завершения парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Некоторое время назад Путин принял решение о переносе даты проведения праздничного мероприятия, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 9 мая на 24 июня на фоне распространения коронавирусной инфекции.