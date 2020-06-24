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17:12   24 Июня 2020
Политика

Песков опроверг слухи о стремительном отъезде Лукашенко после парада Победы

Песков опроверг слухи о стремительном отъезде Лукашенко после парада Победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко присутствовал на приеме в Кремле в честь гостей парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков. Об этом написало издание "Ведомости".

Представитель президента Российской Федерации опроверг данные о стремительном отбытии главы лидера Белоруссии в аэропорт сразу после завершения парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Некоторое время назад Путин принял решение о переносе даты проведения праздничного мероприятия, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 9 мая на 24 июня на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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Автор: Ирина Большунова
#политика #лукашенко #парад победы

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