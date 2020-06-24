Потерявшую туфлю во время парада в Калининграде военнослужащую наградят

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дезинфицирующие коврики, маски, одноразовые ручки: Якутия и Бурятия готовы голосовать

Дезинфицирующие коврики, маски, одноразовые ручки: Якутия и Бурятия готовы голосовать

 Дополнительные выплаты на детей до 16 лет россияне получат от ПФР в июле

Дополнительные выплаты на детей до 16 лет россияне получат от ПФР в июле
Журавко заявил, что незаконные вырубки леса обернулись для Украины страшными катаклизмами

Журавко заявил, что незаконные вырубки леса обернулись для Украины страшными катаклизмами

 Песков опроверг слухи о стремительном отъезде Лукашенко после парада Победы

Песков опроверг слухи о стремительном отъезде Лукашенко после парада Победы
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Дезинфицирующие коврики, маски, одноразовые ручки: Якутия и Бурятия готовы голосовать

Дезинфицирующие коврики, маски, одноразовые ручки: Якутия и Бурятия готовы голосовать

 Дополнительные выплаты на детей до 16 лет россияне получат от ПФР в июле

Дополнительные выплаты на детей до 16 лет россияне получат от ПФР в июле
Журавко заявил, что незаконные вырубки леса обернулись для Украины страшными катаклизмами

Журавко заявил, что незаконные вырубки леса обернулись для Украины страшными катаклизмами

 Песков опроверг слухи о стремительном отъезде Лукашенко после парада Победы

Песков опроверг слухи о стремительном отъезде Лукашенко после парада Победы
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
16:54   24 Июня 2020
Политика

Потерявшую туфлю во время парада в Калининграде военнослужащую наградят

Потерявшую туфлю во время парада в Калининграде военнослужащую наградят

Военнослужащую, потерявшую свою туфлю во время парада Победы, но несмотря на это продолжившую маршировать, необходимо наградить. С этим предложением выступил командующий Балтийским флотом Александр Носатов.

Инцидент случился 24 июня во время проведения парада Победы, посвященного 75-му юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в Калининграде. Несмотря не утерю обуви, девушка продолжила идти и не нарушила строй. Об этом информирует FlashNord.

Носатов высоко оценил поступок девушки и сообщил о готовности отдельно ее поощрить. Также он похвалил ее за то, что инцидента никто и не заметил до конца парада.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #носатов #калининград #парад победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...