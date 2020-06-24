Потерявшую туфлю во время парада в Калининграде военнослужащую наградят

Военнослужащую, потерявшую свою туфлю во время парада Победы, но несмотря на это продолжившую маршировать, необходимо наградить. С этим предложением выступил командующий Балтийским флотом Александр Носатов.

Инцидент случился 24 июня во время проведения парада Победы, посвященного 75-му юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в Калининграде. Несмотря не утерю обуви, девушка продолжила идти и не нарушила строй. Об этом информирует FlashNord.

Носатов высоко оценил поступок девушки и сообщил о готовности отдельно ее поощрить. Также он похвалил ее за то, что инцидента никто и не заметил до конца парада.