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16:49   24 Июня 2020
Армия

Ветеран ВОВ продемонстрировал подаренные Путиным часы с гравировкой

Ветеран ВОВ продемонстрировал подаренные Путиным часы с гравировкой

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц продемонстрировал свои наручные часы, которые были подарены ему президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Куц сообщил, что президент лично вручил ему этот подарок, когда они в составе делегации выезжали в Нормандию на мероприятие, которое было посвящено открытию Второго фронта. Ветеран снял часы с запястья и продемонстрировал гравировку "от президента России" на задней стороне часов.

Куц является участником Второй мировой войны как советский и американский солдат. Он имеет многочисленные награды, в том числе "Пурпурное сердце" - награда от США: ее вручали американским солдатам, которые погибли или получили ранения в результате действий врага.

Президент Российской Федерации ранее заявил, что с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции России. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, которые направлены на изменение границ РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #голосование #ветераны #парад победы

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