Стало известно о минимальной стоимости квартиры с отделкой в Москве

Квартиры с предчистовой отделкой (white box) в июне 2020 года заняли долю на московском рынке недвижимости в 4,6%. Жилье с такой отделкой позволяет сэкономить много времени, сообщают эксперты агентства "БЕСТ-Новострой".

Так, в Москве минимальная стоимость квартиры white box класса "комфорт" составляет 6,1 млн рублей, в "бизнес-классе" – 5,7 млн рублей, в классе "премиум" – 25 млн рублей.

Доля жилья с предчистовой отделкой в сегменте квартир в среднем составляет 4%, в сегменте апартаментов – 7%. Стоимость white box оформления квартиры в среднем 5% от стоимости жилья, однако для классов "премиум" и "элит" цена может доходить до 8%.

Специалисты портала агентства "БЕСТ-Новострой" советуют москвичам заранее составлять проекты дизайна и сметы для квартиры, чтобы закупить материалы и привезти их в квартиру сразу после получения ключей, передает "Лента.ру".