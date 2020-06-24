Дополнительные выплаты на детей до 16 лет россияне получат от ПФР в июле

Россияне получат выплаты на детей до 16 лет уже в июле, ранее сообщил президент России Владимир Путин, подписав соответствующий указ.

Пособия в размере 10 тыс. получат родители детей от 3 до 16 лет. В обращении к жителям России Путин сообщил о необходимости обеспечить семьи с детьми дополнительными единовременными выплатами. Президент РФ отметил, что такие меры обеспечат господдержку в период распространения коронавируса. Пенсионный фонд РФ сообщил, что россиянам не нужно будет оформлять дополнительные документы, если они ранее уже обращались за пособиями.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Среди дополнений в Конституцию значатся обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка.

Телеканал "360" передает, что на единовременные выплаты на детей до 16 лет выделят более 270 млрд рублей. В России больше 27 млн детей в возрасте до 16 лет.