Экономист Колташов прокомментировал введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России

Решение об увеличении НДФЛ обусловлено не только экономическими причинами, но и имеет социальную составляющую, считает экономист Василий Колташов.

Поднятие НДФЛ с 13% до 15% в России будет способствовать более активному инвестированию средств в бизнес. Изменения коснутся тех, чьи ежегодные доходы превышают 5 миллионов рублей.

Решение президента России Владимира Путина по поводу размера НДФЛ также несет в себе некое послание обществу, передает мнение эксперта издание ИА REGNUM.

Граждане РФ должны понимать, что в будущем налоговая политика будет ориентироваться на снижение налоговой нагрузки для наименее защищенных слоев населения и увеличение начислений для самых богатых, отметил Колташов.