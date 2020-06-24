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16:20   24 Июня 2020
Экономика

Экономист Колташов прокомментировал введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России

Экономист Колташов прокомментировал введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России

Решение об увеличении НДФЛ обусловлено не только экономическими причинами, но и имеет социальную составляющую, считает экономист Василий Колташов.

Поднятие НДФЛ с 13% до 15% в России будет способствовать более активному инвестированию средств в бизнес. Изменения коснутся тех, чьи ежегодные доходы превышают 5 миллионов рублей.

Решение президента России Владимира Путина по поводу размера НДФЛ также несет в себе некое послание обществу, передает мнение эксперта издание ИА REGNUM.

Граждане РФ должны понимать, что в будущем налоговая политика будет ориентироваться на снижение налоговой нагрузки для наименее защищенных слоев населения и увеличение начислений для самых богатых, отметил Колташов.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #налоги #ндфл

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