Выставленный властями Украины долг к российской стороне за базирование Черноморского флота в крымском регионе прокомментировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпреде Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что российская сторона с 2014 года не платит Незалежной ежегодно по 100 миллионов долларов за нахождение Черноморского флота в Крыму, сообщал "Царьград".

Молохов в ходе общения с корреспондентом РИА Новости указал, что заявления украинской стороны о "мифическом" долге Москвы за пребывание российского флота на территории Крыма являются ярким примером кадровой деградации МИД Украины.

Он подчеркнул, что все соглашения между Россией и Украиной относительно нахождения Черноморского флота на территории Крымского полуострова оказались закрыты в законном порядке, после того как жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Телеканал "360" сообщал, что в Госдуме РФ ответили на претензии украинской стороны по долгам за размещение Россией флота в Крыму.