Антироссийские медиа, нарушающие международное законодательство, необходимо лишать статуса СМИ, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Материалы в отношении некоторых СМИ, финансируемых Западом, поступили в Генпрокуратуру РФ. Среди них есть издания "Голос Америки", "Радио Свобода", "Новая газета" и многие другие.

Медиа, занимающиеся антироссийской пропагандой, не имеют своей точки зрения. Они лишь представляют интересы западных стран, передает слова Милонова издание Nation News.

Власти США пресекают все попытки распространения альтернативных точек зрения в своей стране, однако они же поддерживают интересы несистемной оппозиции в других государствах, заявил Милонов.

Многие издания должны быть лишены статуса СМИ, так как их деятельность больше похожа на цели и задачи рекламных или PR-агентств, а не на работу серьезных средств массовой информации, подчеркнул депутат.