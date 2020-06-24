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15:42   24 Июня 2020
Происшествия

ЮВО опроверг информацию о серьезности ЧП с танком на параде в Севастополе

ЮВО опроверг информацию о серьезности ЧП с танком на параде в Севастополе

Южный военный вокруг (ЮВО) опроверг информацию местных СМИ о пострадавших при инциденте с танком Т-34 в Севастополе на параде Победы.

Инцидентов, представляющих опасность для зрителей торжественного мероприятия, зафиксировано не было, отметили в ЮВО. Экипаж Т-34 при повороте максимально сбавил обороты двигателя для совершения остановки, передает РЕН ТВ. Танк, возглавлявший колонну, затормозил на безопасном от граждан расстоянии.

Соответствующая ситуация не повлияла на ход военной техники. Местные СМИ сообщали, что на севастопольском параде Победы танк-34 якобы чуть не врезался в зрителей. Недостоверная информация была оперативно опровергнута.

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Автор: Борис Нестеров
#севастополь #парад победы #т-34

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