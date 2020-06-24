Путин вручил Хабенскому Государственную премию, которую тот потратит на больных детей

Глава Российской Федерации 24 июня вручил государственные премии в разнообразных сферах. Церемония награждения проходила в Екатерининском зале первого корпуса, став первым подобным мероприятием в Кремле с начала распространения COVID-19.

Награду от президента получил российский актер Константин Хабенский, однако он решил, что все средства этой премии передаст в благотворительный фонд. Артист решил потратить эти деньги на реабилитацию подрастающих россиян после лечения онкологических заболеваний. Соответствующие данные предоставил ТАСС.

Также лауреатами государственных наград за прошлый год выступили глава музея-усадьбы "Ивановка" Александр Ермаков, эксперт в сфере литературы Валентин Курбатов и руководитель иркутского Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева.