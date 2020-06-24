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15:32   24 Июня 2020
Общество

Путин вручил Хабенскому Государственную премию, которую тот потратит на больных детей

Путин вручил Хабенскому Государственную премию, которую тот потратит на больных детей

Глава Российской Федерации 24 июня вручил государственные премии в разнообразных сферах. Церемония награждения проходила в Екатерининском зале первого корпуса, став первым подобным мероприятием в Кремле с начала распространения COVID-19.

Награду от президента получил российский актер Константин Хабенский, однако он решил, что все средства этой премии передаст в благотворительный фонд. Артист решил потратить эти деньги на реабилитацию подрастающих россиян после лечения онкологических заболеваний. Соответствующие данные предоставил ТАСС.

Также лауреатами государственных наград за прошлый год выступили глава музея-усадьбы "Ивановка" Александр Ермаков, эксперт в сфере литературы Валентин Курбатов и руководитель иркутского Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева.

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Автор: Руслан Неглинный
#общество #хабенский #премия президента

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