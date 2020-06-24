Хабаровские либерал-демократы пошли против Жириновского, Фургал молчит

Ряд экспертов в Telegram предсказывают провальную явку на голосовании по Конституции в Хабаровском крае, возглавляет который ЛДПРовец Сергей Фургал. Руководство партии в Москве однозначно высказалось в поддержку поправок, но несмотря на это некоторые хабаровские «соколы Жириновского» развернули кампанию против, тем самым подставляя «босса» — губернатора Фургала.

Так,депутат краевой Законодательной Думы Софья Епифанова называет всероссийское голосование «подлым экспериментом», негативные ролики снимает и депутат городской думы от ЛДПР Александр Каян.

В краевой внутренней политике идет процесс гниения с позволения местного руководства, поставил диагноз депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких («Единая Россия»).

«Губернатор (Сергей Фургал – прим. ред.) высказался на тему поправок всего два или три раза. И при этом никак не призвал общественные силы и политические партии. С этого началась каша. Рыба гниет с головы, как правильно говорят. Плюс к этому Законодательная дума Хабаровского края не стала давать никаких мнений в местные СМИ», — заявил Гладких.

По мнению единоросса, если глава региона не создает «погоду в доме», ситуация может смешаться. И официальная позиция руководства в Москве вряд ли это остановит.

«Даже в отрыве от Жириновского, в целом фракция ЛДПР имеет четкое и понятное мнение по поводу конституционных поправок. Они их поддерживают. А у людей в Хабаровском крае в головах созрело собственное миропредставление, нацеленное на оппозиционность. А почему так получилось? А потому что никакие другие смыслы людям не дали», — посетовал Гладких.

Казалось бы, самое время потерявшей лидирующие позиции «Единой России» воспользоваться ситуацией. Но депутат-единоросс посетовал из Москвы, что в регионе «ЕР» сложно проводить политическую работу, потому что 80 процентов местных СМИ работают за бюджетный счет «партии власти» Хабаровского края. Повестка, которую эти СМИ создают, напрямую зависит от позиции местных депутатов ЛДПР. Работать нужно с губернатором, убежден Гладких.

«В этом случае явку можно поправить только в том случае, если губернатор прислушается и будет конструктивно мыслить. Нужно объединять все политические силы вокруг себя, а не строить такую политику, что «все вокруг плохие, а я хороший», - сказал депутат.

Намерено ли работать с губернатором либерал-демократом хабаровское отделение «Единой России» выяснить «Политике Сегодня» не удалось — на момент публикации материала ответа на запрос не поступало.