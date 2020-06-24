Саакашвили рассказал о своем нынешнем отношении к Порошенко

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили рассказал о своем нынешнем отношении к бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом зашла речь на интервью политика с журналистом Дмитрием Гордоном.

Ранее Саакашвили говорил, что обижен на Порошенко, так как тот обманул его, пообещав большие полномочия на посту губернатора Одесской области, но обещаний не сдержал. Сейчас политик говорит, что не держит на экс-главу Украины зла. Также Саакашвили уточнил, что если бы Порошенко снова стал президентом страны и переизбрался на прошедших выборах, это бы стало "смертельно" для страны.

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили на пост главы исполнительного комитета реформ Украины. Ранее политик занимал должность президента Грузии и главы Одесской области, но на родине против него завели ряд уголовных дел, по некоторым из них он приговорен к реальным срокам, а на Украине Порошенко лишил его гражданства в 2017 году.

Саакашвили пообещал украинцам голод и безденежье, пишет "Царьград".