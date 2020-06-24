Парад Победы глазами тех, кто не попал на Красную площадь

Убедительная просьба мэра Москвы Сергея Собянина смотреть Парад Победы, не выходя из дома, кажется, всё же была услышана жителями столицы. В половину девятого утра нет ни пробок, ни спешащего в центр народа. Видимо, спит Россия в дополнительный праздничный день или настраивает телевизоры.

В метро обстановка оживленнее, но в целом, вроде всё, как всегда — то же небо опять голубое. Хотя к небу доступ как раз закрыт. На трёх главных станциях (Театральная - Площадь революции - Охотный ряд) выйти могут только аккредитованные на мероприятие журналисты. Об этом сообщают и суровый голос из мегафона, и такие же лица сотрудников полиции. Настырных разворачивают — никаких компромиссов.

Мне выйти всё-таки удаётся. На улице — тишина. Сравнить её можно только с рассветным часом 22 июня 1941 года. Буквально через минуты повалит техника, послышится марш. Контекст, конечно, совсем другой, но обстановка тревожная.

Танки с танкистами наготове. В этом году они выступают для таких же одетых в форму. Ещё для телекамер и депутатов в костюмах. Женщин среди стоящих на улицах в десятки раз меньше. Да и вообще довольно пустынно. От этого чувство предвкушения только усиливается. Кажется, что Москва замерла. На самом же деле, колонны росгвардейцев сдерживают граждан со всех сторон. Весьма эффективно: на пересечении Тверской и Охотного ряда — людей не слышно, не видно.

О том, что парад на площади начался намекает циферблат и смартфоны соседей с включённой трансляцией. Эфир смотрят и в машинах чиновников, и возле танков, ожидая звёздного часа. Один молодой армеец, спрятавшись за боевой техникой, кому-то звонит. По разговору становится ясно: поздравляет маму с днем рождения. Вот уж бывает — зовёт и Родина, и мать одновременно. Приходится совмещать.

До Тверской доносится эхо троекратного «ура!» с Красной площади. Увешанный наградами мужчина хочет перейти на другую сторону улицы, где лучший обзор авиации. Друг останавливает:

— Дим, здесь к нам привыкли, а там шуганут.

Боец ты или журналист, уборщик или чья-то жена — если попал на центральную улицу через массу преград, боишься потерять место. Стоишь, не привлекая внимания. А внимание сегодня со всех сторон.

— Лейтенант Алексашин. Покажите документы, у машинки не стойте, — обращается ко мне властный голос.

Показываю паспорт, снимая маску по просьбе сотрудника в форме. Через десять минут, когда солнце напечёт голову, а разнообразие техники её вскружит, ни Алексашин, ни его коллеги на помощь не придут. Все будут заняты съёмкой и наблюдением. А я в предомборочном состоянии спущусь в переход охладиться.

К магазинам, где можно купить воды, доступа нет. Сажусь на ступеньки, чтобы не испортить праздник внезапным падением. Наконец привлекаю внимание обеспокоенного полицейского. Он вызывается пройти сквозь преграды, пользуясь статусом, и добыть мне водички. Даю ему сто рублей, а через пару минут встречаю с той же купюрой:

— Магазины до 12 не работают.

В этот момент наверху начинают шуметь самолёты. Танки и бронетранспортеры уже прошли, подарив клубни чёрного дыма и пыль. Когда парад закончится, по Москве поедет уборочная техника, но сейчас мои мысли только о том, как убраться самой. Ведь без воды есть все риски пасть смертью храбрых.

Оказывается, что пробраться в удачное место для наблюдения за парадом легче, чем его покинуть.

— Мне нужно выйти, я сейчас упаду в обморок, — жалобно говорю юному росгвардейцу, вставшему на пути.

— Я всё понимаю, но здесь ходить нельзя, — сочувствуя, выдаёт мне парень.

В эту минуту больше, чем себя, мне жаль лишь собаку служащих. От жары и непонимания происходящего ей хочется лечь, а кинолог постоянно тянет её за ошейник, намекая, что в рабочее время спать не положено. Через минуту он сжалится над четверолапым, погладит и даст принять положение лёжа. А я в конце концов найду выход из лабиринта оград и увижу тех самых граждан, которых всё это время сдерживает росгвардия.

Среди них и дети в советской форме, и женщины в фуражках, и люди без опознавательных знаков.

Забавно, но на параллельной параду улице работают кафе и можно утолить жажду. Посетители на террасе трапезничают, опуская военные темы, ведут светские разговоры, слушают, как из радио настойчиво вызывают Фаину.

Правда, о том, что день сегодня не простой, им всё же напоминают те же гвардейцы, заслонившие собой проход в Камергерский переулок. Особо неравнодушные дразнят их провокационной съёмкой, но служащие ничего не могут сделать обидчикам.

— А чего лицо за маской спрятали? — набирает обороты мужчина в жёлтой футболке, фиксируя на телефон колонну военных.

Спустя пару минут другой конфликт на этом же месте: выходец из Средней Азии решит напомнить кому-то в толпе, что Победу мы добывали вместе.

— Чёрный не чёрный — рот закрой. В СССР вместе были. Вы — нацисты, — поспешит ответить оскорбителю азиат.

Слушая это, можно расстроиться, что уроки не усвоены, а деды бы не гордились, но поворачиваю голову и вижу счастливую киргизку, поздравляющую товарищей:

— С праздником! Дай пять!

Еще через несколько минут переулок откроют и станет понятно, что бунт у многих прохожих был ради бунта, а не по существу.

— Ты за меня хлопотал, нервничал! — улавливаю разговор гвардейцев.

— Брешишь опять, — отвечает второй. Приятно удивляет заботливая беседа и живой язык двух сослуживцев.

Форм в центре сегодня на любой вкус. Вот уже другие армейцы в магазине не могут купить напитки без перчаток.

— У них сегодня праздник вообще-то, обязаны пропустить, — заступается посетитель, снимая, как сегодня уже бывало, разговор с сотрудницей магазина на смартфон.

Женщина теряется: за спиной камеры, следящие за соблюдением правил, а впереди молодые бойцы с народными заступниками. Одновременно думать про коронавирус, начальство и самосуд покупателей — тяжёлая ноша кассирш. А сегодня ещё и алкоголь нельзя продавать, и ведь каждый об этом спросит!

Думается, об этом предупреждал Сергей Семёнович, рекомендуя не выходить из дома. Патриотические чувства вперемешку с пандемийной усталостью и желанием отметить очередной внеплановый праздник — страшная смесь. И тут никакая броня не выдержит. И правильно говорят, что о Победе вспоминать лучше в интимной семейной обстановке, рассказывая молодым поколениям о героях рода. Тогда и обмороков избежать можно, и конфликтов на улице. Да и телевизионные технологии, как подчёркивал мэр Москвы, картинку делают более красочной.