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16:11   24 Июня 2020
Россия

Парад Победы глазами тех, кто не попал на Красную площадь

Парад Победы глазами тех, кто не попал на Красную площадь

Убедительная просьба мэра Москвы Сергея Собянина смотреть Парад Победы, не выходя из дома, кажется, всё же была услышана жителями столицы. В половину девятого утра нет ни пробок, ни спешащего в центр народа. Видимо, спит Россия в дополнительный праздничный день или настраивает телевизоры.

В метро обстановка оживленнее, но в целом, вроде всё, как всегда — то же небо опять голубое. Хотя к небу доступ как раз закрыт. На трёх главных станциях (Театральная - Площадь революции  - Охотный ряд) выйти могут только аккредитованные на мероприятие журналисты. Об этом сообщают и суровый голос из мегафона, и такие же лица сотрудников полиции. Настырных разворачивают — никаких компромиссов.

Парад Победы глазами тех, кто не попал на Красную площадь

Мне выйти всё-таки удаётся. На улице — тишина. Сравнить её можно только с рассветным часом 22 июня 1941 года. Буквально через минуты повалит техника, послышится марш. Контекст, конечно, совсем другой, но обстановка тревожная.

Танки с танкистами наготове. В этом году они выступают для таких же одетых в форму. Ещё для телекамер и депутатов в костюмах. Женщин среди стоящих на улицах в десятки раз меньше. Да и вообще довольно пустынно. От этого чувство предвкушения только усиливается. Кажется, что Москва замерла. На самом же деле, колонны росгвардейцев сдерживают граждан со всех сторон. Весьма эффективно: на пересечении Тверской и Охотного ряда — людей не слышно, не видно.

Парад Победы глазами тех, кто не попал на Красную площадь

О том, что парад на площади начался намекает циферблат и смартфоны соседей с включённой трансляцией. Эфир смотрят и в машинах чиновников, и возле танков, ожидая звёздного часа. Один молодой армеец, спрятавшись за боевой техникой, кому-то звонит. По разговору становится ясно: поздравляет маму с днем рождения. Вот уж бывает — зовёт и Родина, и мать одновременно. Приходится совмещать.

Парад Победы глазами тех, кто не попал на Красную площадь

До Тверской доносится эхо троекратного «ура!» с Красной площади. Увешанный наградами мужчина хочет перейти на другую сторону улицы, где лучший обзор авиации. Друг останавливает:

 —  Дим, здесь к нам привыкли, а там шуганут.

Боец ты или журналист, уборщик или чья-то жена — если попал на центральную улицу через массу преград, боишься потерять место. Стоишь, не привлекая внимания. А внимание сегодня со всех сторон.

 — Лейтенант Алексашин. Покажите документы, у машинки не стойте, — обращается ко мне властный голос.

Показываю паспорт, снимая маску по просьбе сотрудника в форме. Через десять минут, когда солнце напечёт голову, а разнообразие техники её вскружит, ни Алексашин, ни его коллеги на помощь не придут. Все будут заняты съёмкой и наблюдением. А я в предомборочном состоянии спущусь в переход охладиться.

К магазинам, где можно купить воды, доступа нет. Сажусь на ступеньки, чтобы не испортить праздник внезапным падением. Наконец привлекаю внимание обеспокоенного полицейского. Он вызывается пройти сквозь преграды, пользуясь статусом, и добыть мне водички. Даю ему сто рублей, а через пару минут встречаю с той же купюрой:

 — Магазины до 12 не работают.

В этот момент наверху начинают шуметь самолёты. Танки и бронетранспортеры уже прошли, подарив клубни чёрного дыма и пыль. Когда парад закончится, по Москве поедет уборочная техника, но сейчас мои мысли только о том, как убраться самой. Ведь без воды есть все риски пасть смертью храбрых.

Оказывается, что пробраться в удачное место для наблюдения за парадом легче, чем его покинуть.

 — Мне нужно выйти, я сейчас упаду в обморок, — жалобно говорю юному росгвардейцу, вставшему на пути.

 — Я всё понимаю, но здесь ходить нельзя, — сочувствуя, выдаёт мне парень.

В эту минуту больше, чем себя, мне жаль лишь собаку служащих. От жары и непонимания происходящего ей хочется лечь, а кинолог постоянно тянет её за ошейник, намекая, что в рабочее время спать не положено. Через минуту он сжалится над четверолапым, погладит и даст принять положение лёжа. А я в конце концов найду выход из лабиринта оград и увижу тех самых граждан, которых всё это время сдерживает росгвардия.

Парад Победы глазами тех, кто не попал на Красную площадь

Среди них и дети в советской форме, и женщины в фуражках, и люди без опознавательных знаков.

Забавно, но на параллельной параду улице работают кафе и можно утолить жажду. Посетители на террасе трапезничают, опуская военные темы, ведут светские разговоры, слушают, как из радио настойчиво вызывают Фаину.

Правда, о том, что день сегодня не простой, им всё же напоминают те же гвардейцы, заслонившие собой проход в Камергерский переулок. Особо неравнодушные дразнят их провокационной съёмкой, но служащие ничего не могут сделать обидчикам.

 — А чего лицо за маской спрятали? — набирает обороты мужчина в жёлтой футболке, фиксируя на телефон колонну военных.

Парад Победы глазами тех, кто не попал на Красную площадь

Спустя пару минут другой конфликт на этом же месте: выходец из Средней Азии решит напомнить кому-то в толпе, что Победу мы добывали вместе.

 — Чёрный не чёрный — рот закрой. В СССР вместе были. Вы — нацисты, — поспешит ответить оскорбителю азиат.

Слушая это, можно расстроиться, что уроки не усвоены, а деды бы не гордились, но поворачиваю голову и вижу счастливую киргизку, поздравляющую товарищей:

 — С праздником! Дай пять!

Еще через несколько минут переулок откроют и станет понятно, что бунт у многих прохожих был ради бунта, а не по существу.

  — Ты за меня хлопотал, нервничал! — улавливаю разговор гвардейцев.

  — Брешишь опять, — отвечает второй. Приятно удивляет заботливая беседа и живой язык двух сослуживцев.

Парад Победы глазами тех, кто не попал на Красную площадь

Форм в центре сегодня на любой вкус. Вот уже другие армейцы в магазине не могут купить напитки без перчаток.

 — У них сегодня праздник вообще-то, обязаны пропустить, — заступается посетитель, снимая, как сегодня уже бывало, разговор с сотрудницей магазина на смартфон.

Женщина теряется: за спиной камеры, следящие за соблюдением правил, а впереди молодые бойцы с народными заступниками. Одновременно думать про коронавирус, начальство и самосуд покупателей — тяжёлая ноша кассирш. А сегодня ещё и алкоголь нельзя продавать, и ведь каждый об этом спросит!

Думается, об этом предупреждал Сергей Семёнович, рекомендуя не выходить из дома. Патриотические чувства вперемешку с пандемийной усталостью и желанием отметить очередной внеплановый праздник — страшная смесь. И тут никакая броня не выдержит. И правильно говорят, что о Победе вспоминать лучше в интимной семейной обстановке, рассказывая молодым поколениям о героях рода. Тогда и обмороков избежать можно, и конфликтов на улице. Да и телевизионные технологии, как подчёркивал мэр Москвы, картинку делают более красочной.

Парад Победы глазами тех, кто не попал на Красную площадь

 

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Автор: Алиса Денисова
#москва #россия #общество #парад победы

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