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15:17   24 Июня 2020
Политика

Владимир Путин поднял тост за ветеранов на приеме в Кремле

Владимир Путин поднял тост за ветеранов на приеме в Кремле

Президент РФ Владимир Путин на приеме в честь гостей из других государств, которые приехали на парад Победы в Москву, произнес тост за ветеранов и заверил, что память о тех, кто не вернулся с фронта, не уйдет.

Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на подвигах тех, кто воевал. Он заявил, что подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла является неотъемлемой частью истории страны, это бесценный пример торжества справедливости, а также гуманизма.

Это показатель доверия между странами, которые до сих пор остаются опорой для преодоления трудностей. В настоящее время это затрагивает тему глобальной безопасности, борьбы с террористическими организациями, а также борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Автор: Яна Либерман
#москва #путин #красная площадь #парад победы

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