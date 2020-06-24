Владимир Путин поднял тост за ветеранов на приеме в Кремле

Президент РФ Владимир Путин на приеме в честь гостей из других государств, которые приехали на парад Победы в Москву, произнес тост за ветеранов и заверил, что память о тех, кто не вернулся с фронта, не уйдет.

Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на подвигах тех, кто воевал. Он заявил, что подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла является неотъемлемой частью истории страны, это бесценный пример торжества справедливости, а также гуманизма.

Это показатель доверия между странами, которые до сих пор остаются опорой для преодоления трудностей. В настоящее время это затрагивает тему глобальной безопасности, борьбы с террористическими организациями, а также борьбы с коронавирусной инфекцией.