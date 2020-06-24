Пропагандисты ПНС Ливии создали новый фейк о российском присутствии в Ливии

Аккаунт штаба операции "Вулкан гнева" опубликовал очередную запись про мины, которые якобы были обезврежены в южной части Триполи. В очередной раз установку этих мин пытаются приписать Ливийской национальной армии и ЧВК "Вагнера".

Никаких доказательств присутствия ЧВК "Вагнера" в Ливии не приводится. Зато публикации с фотографиями мин появляются с завидной регулярностью. Чаще всего на снимках видно старые советские противопехотные и противотанковые мины, которые охотно использовались различными армиями мира во времена СССР. А Ливия и вовсе закупала оружие у Советского Союза и многое до сих пор хранится на складах. Вероятно, мины в СССР закупал еще Муаммар Каддафи.

Аккаунты штаба операции "Вулкан гнева" утверждают, что мины якобы устанавливают военные Ливийской национальной армии при отступлении.

Стоит отметить, что на одной из последних публикаций авторы попытались сделать все, чтобы советские мины "сошли" за современные. Съемка велась против источника света, чтобы маркировка не была различима, а одна из мин и вовсе была заклеена скотчем. Впрочем, и другие снимки не выдерживают никакой критики и очень похожи на постановочные. Подробнее об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Стоит также отметить, что подконтрольные так называемому Правительству национального согласия Ливии бандформирования постоянно делят территории между собой, а минирование используют как эффективный способ противостоять "чужим" бандам, которые пытаются отвоевать земли. Однако обвинять в минировании территорий куда удобнее Халифу Хафтара и ЧВК "Вагнера", присутствию которой в Ливии нет ни одного доказательства. Это удобный инструмент пропаганды, которым активно пользуются ПНС.