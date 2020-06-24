Ситуация с COVID-19 улучшается. Распространение коронавируса в России идет на спад, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Несмотря на это, в сложившейся обстановке крайне важно соблюдать меры предосторожности. Снижение распространения инфекции в первую очередь происходит в Москве. Регионы в этом плане немного опаздывают, объяснил глава Минздрава РФ. Именно поэтому в некоторых субъектах все еще не отменены введенные из-за COVID-19 ограничения. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от распространения коронавируса, пояснил Мурашко.