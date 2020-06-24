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14:42   24 Июня 2020
Общество

Путин заявил о гордости за поколение победителей при вручении госпремий в Кремле

Путин заявил о гордости за поколение победителей при вручении госпремий в Кремле

Государственные премии за 2019 год вручены сегодня лауреатам в Кремле. В приветственной речи президент РФ Владимир Путин напомнил о Великой Победе и выразил гордость за тех, кто эту Победу добыл своим ратным подвигом и героическим трудом.

Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год вручил сегодня в Кремле президент РФ Владимир Путин. ТАСС отмечает, что эта церемония стала первой в Кремле после начала коронавирусной пандемии. Президент РФ в своей речи перед лауреатами выразил гордость за Россию, назвав ее самодостаточной, сильной и открытой страной.

Завтра в нашей стране начнется голосование по поправкам к Конституции РФ, которое завершится 1 июля. Среди поправок важное значение занимают те, которые юридически подчеркивают суверенитет России и стремление нашего народа к миру. К ним относятся запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.

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Автор: Ирина Большунова
#путин

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