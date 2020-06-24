Владельцу TikTok выписали штраф за распространение эротических материалов

Власти КНР высказали претензии в адрес компании ByteDance, которая владеет приложениями TikTok и Xigua.

Видеосервис Xigua стал площадкой дря размещения "вульгарного контента", который идет в разрез с "социалистическими ценностями" Китайской Народной Республики, заявили представители государственной администрации по киберпространству. В связи с выявленными нарушениями ведомство наложило на владельца приложения денежный штраф.

Кроме того, государственная администрация по киберпространству ограничила работу приложения, запретив регистрировать в Xigua пользователей и запускать новые обновления, пишет интернет-ресурс adindex.ru.