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14:32   24 Июня 2020
Происшествия

Владельцу TikTok выписали штраф за распространение эротических материалов

Владельцу TikTok выписали штраф за распространение эротических материалов

Власти КНР высказали претензии в адрес компании ByteDance, которая владеет приложениями TikTok и Xigua.

Видеосервис Xigua стал площадкой дря размещения "вульгарного контента", который идет в разрез с "социалистическими ценностями" Китайской Народной Республики, заявили представители государственной администрации по киберпространству. В связи с выявленными нарушениями ведомство наложило на владельца приложения денежный штраф.

Кроме того, государственная администрация по киберпространству ограничила работу приложения, запретив регистрировать в Xigua пользователей и запускать новые обновления, пишет интернет-ресурс adindex.ru.

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Автор: Руслан Неглинный
#штраф #ценности

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