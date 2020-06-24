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14:24   24 Июня 2020
Политика

Египетский дипломат рассказал об истинной причине ливийского кризиса

Египетский дипломат рассказал об истинной причине ливийского кризиса

Турция, которая продолжает вмешиваться в дела Ливии, перебрасывая оружие и сирийских наемников, является главным виновником ухудшения ситуации в североафриканской стране. Соответствующее заявление сделал бывший глава МИД Египта Мухаммад Араби.

Экс-министр иностранных дел Египта отметил, что резолюции глав внешнеполитических ведомств ЛАГ по Ливии "несут сильное послание тем, кто вмешивается в дела арабских стран". Кроме того, он считает, что для разрешения ливийского кризиса необходимо "эффективное и сильное присутствие", пишет Федеральное агентство новостей.

В начале июня в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси с председателем Палаты представителей Агилой Салехом и командующим ЛНА фельдмаршалом Халифой Хафтаром. По итогам переговоров была принята "Каирская декларация", целью которой является мирное урегулирование кризиса в Ливии. Документ поддержали Великобритания, США, ОАЭ, Россия и ряд европейских и арабских стран. Против выступили ПНС и Турция.

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Автор: Яна Либерман
#египет

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