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14:12   24 Июня 2020
Общество

Путин высоко оценил парад в Москве в честь 75-летия Победы

Путин высоко оценил парад в Москве в честь 75-летия Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил работу организаторов и военных на параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне.

По мнению российского лидера, военнослужащие постарались от души. Торжественное мероприятие состоялось на Красной площади в Москве.

По всей России 24 июня проходят торжественные мероприятия в честь Великой Победы. Праздник был перенесен с 9 мая из-за пандемии китайской коронавирусной инфекции.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #победа #парад

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