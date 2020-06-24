Путин высоко оценил парад в Москве в честь 75-летия Победы
Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил работу организаторов и военных на параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне.
По мнению российского лидера, военнослужащие постарались от души. Торжественное мероприятие состоялось на Красной площади в Москве.
По всей России 24 июня проходят торжественные мероприятия в честь Великой Победы. Праздник был перенесен с 9 мая из-за пандемии китайской коронавирусной инфекции.