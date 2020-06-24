Макаревич: мне лично не нужен парад Победы

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и на базе Хмеймим в Сирии. Радиостанция "Комсомольская правда" узнала накануне мнение артистов о параде.

Ненужность лично для себя парада Победы отметил лидер "Машины времени" Андрей Макаревич. Как передает его слова РИА Новости, Макаревичу нравились парады в детстве, когда он жил недалеко от того места, где военная техника готовилась к выезду на Красную площадь. Можно сказать, что это его личное дело, но отношение музыканта к параду Победы лишний раз показывает, насколько он далек от большинства россиян, которые чтут память тех, кто победил нацизм 75 лет назад.