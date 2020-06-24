Эр-Рияд просит мировое сообщество поддержать "Каирскую декларацию" по Ливии

Саудовская Аравия призывает международное сообщество положить конец турецкому вмешательству в Ливии, поддержав инициативу Египта относительно реализации прав на защиту ливийского народа и своих границ от террористов.

Саудовская Аравия призывает мировое сообщество взять на себя полную ответственность в достижении урегулирования ситуации на территории Ливии, гарантируя территориальную целостность государства, а также безопасность, возрождение государственных институтов и ликвидацию террористических бандформирований. По мнению Эр-Рияда, это должно положить конец вмешательству со стороны иностранных государств, которые сеют терроризм во всем регионе.

Турецкая сторона ранее отвергла "Каирскую декларацию" и такую же позицию выразил глава нелегитимного Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, пишет Федеральное агентство новостей.