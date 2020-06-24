Вашингтон пытается поддерживать террористическую активность на Ближнем Востоке, чтобы вернуть ее на уровень 2011 года. Для этого США вводят очередные антисирийские санкции по так называемому "Акту Цезаря", заявил глава МИД Сирии Валид Аль-Муаллем.

Американские власти заявляют о том, что пытаются с помощью санкций защитить сирийских граждан. На самом же деле так называемый "Акт Цезаря" практически лишает людей средств к существованию, подрывая стабильность в САР. Сирийцы давно не доверяют США, так как "видят их истинную сущность", передает слова министра Федеральное агентство новостей.

Отметим, во вторник жители города Абу-Кемаль, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, провели акцию протеста против американских санкций в отношении Сирии. Граждане четко дали понять, что поддерживают сирийское национальное единство. Не обошлось без антиамериканских плакатов и лозунгов.

Президенту Сирии Башару Асаду удается успешно противостоять "Акту Цезаря", обернув санкции США на пользу экономике Сирии. Ограничения сыграют на руку САР, которая получит возможность увеличить самообеспеченность и углубить сотрудничество с партнерами.