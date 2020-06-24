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15:15   24 Июня 2020
Россия

Главные открытия технической части парада Победы

Главные открытия технической части парада Победы

День в день с историческим Парадом Победы 1945 года прошел парад в честь 75-летия Победы в Москве. 24 июня по брусчатке Красной площади прошли 14 тысяч солдат и более 200 единиц военной техники. Некоторые из образцов показали публике впервые. Новинки военпрома оценил член экспертного совета военно-промышленной коллегии РФ, полковник в запасе Виктор Мураховский.

«Что касается средств поражения потенциального противника, главной новинкой парада Победы 2020 года стала огнеметная система ТОС-2 на колесном шасси. В части средств боевого обеспечения, это, наверное, инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Это абсолютно новые образцы, а не модернизация изделий советского времени. Их впервые показали на параде», — рассказал военный эксперт.

«Политика Сегодня» уже писала о «Тосочке» — так военные называют тяжелую огнеметную систему ТОС-2, которая пришла на смену ТОС-1 «Солнцепек». В отличие от своего гусеничного предшественника, комплекс установили на колесную основу, что в разы повысило его мобильность и скорость передвижения.

ИСДМ «Земледелие» способна сеять свои смертоносные плоды за 15 километров от точки базирования. 50-ствольная установка залпового огня выпускает в воздух 122-милимметровые реактивные снаряды. Таким образом, можно покрыть минами определенную местность, при этом находясь на безопасном расстоянии.

Военный эксперт рассказал о главных новинках Парада Победы 2020 года

Мураховский также обратил внимание на зенитно-ракетный комплекс Бук-М3. Он впервые проехал по Красной площади, несмотря на то, что уже серийно поставляется в российские вооруженные силы.

«Вся техника современная. Видно, что госпрограмма по вооружению выполняется. Вооруженные силы РФ насыщаются современными образцами. К исходу текущего года явно будет выполнена главная задача госпрограммы вооружения – общее количество современных образцов в вооруженных силах должно достигнуть 70 процентов», — заключил полковник в запасе.

Парад Победы на Красной площади в Москве получил высокую оценку президента РФ Владимира Путина. На вопрос журналиста о том, понравился ли парад, президент с улыбкой показал большой палец вверх.

 

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #красная площадь #военная техника #парад победы

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