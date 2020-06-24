Более 4,5 тысячи военных ЗВО приняли участие в параде Победы в Петербурге

Праздничный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Парад принимал командующий войсками ЗВО, Герой РФ, генерал-полковник Александр Журавлев.

Более 4,5 тысячи военных были задействованы в параде Победы в Северной столице. Юные участники смогли принять участие в параде только по разрешению родителей или законных представителей. Парадный расчет вооружили новейшими автоматами Калашникова АК-12, военные пронесли исторические знамена соединений, в том числе те, которые участвовали в обороне Ленинграда.

Также в механизированной колонне представили более ста единиц новейшей военной и специальной техники, а в пролете авиации были задействованы 30 самолетов и вертолетов. Чтобы принять участие в параде Победы, летчики совершили вылет с четырех аэродромов, которые находятся в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, а также Тверской области.

С завтрашнего дня и по 1 июля на территории Российской Федерации пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Стоит отметить, что среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы России, и закрепление мер по международному поддержанию мира.