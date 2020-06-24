Мурашко рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 в России

Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции в РФ проходят в штатном режиме. Сроки появления вакцины в свободном доступе объявят после окончания испытаний, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он сообщил об этом, отвечая на вопрос, удалось ли ускорить процесс создания вакцины от коронавируса нового типа. Глава Минздрава подчеркнул, что "ничего не ускорилось", а испытания проходят в штатном режиме.

Министр не назвал даже приблизительных сроков появления вакцины в медицинских учреждениях. По его словам, это будет известно после того, как клинические испытания подойдут к концу.