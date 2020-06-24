Дезинфицирующие коврики, маски, одноразовые ручки: Якутия и Бурятия готовы голосовать

Голосование по поправкам в Конституцию началось в труднодоступных российских регионах: в отдаленных районах Дальнего Востока, в Красноярском крае, Тюменской области, Бурятии, Приморье.

Например, в Бурятии досрочное голосование началось 15 июня: свое мнение выражают жители Окинского, Закаменского и других районов. К ним направили специальные автомобили. Результаты их волеизъявления будут известны только после 25 июня, сообщили «Политике Сегодня» в избиркоме Бурятии. Сейчас там готовится к «квартирному» голосованию для тех, кто не имеет возможности прийти на свой участок.

«Члены избиркома при голосовании заходить в квартиры не будут, только обработают дверную ручку. Выйдет гражданин голосующий, ему выдадут индивидуальный пакет — маска, ручка, бюллетень, перчатки, дезинфицирующая салфетка и бланк заявления о голосовании на дому. После заполнения бюллетень опускают в переносной ящик для голосования», — рассказали в республиканском избиркоме.

Тщательно подготовились к голосованию и в Якутии. На каждом участке организован пункт температурного контроля, а на входе — дезинфицирующий коврик обычный ковер, пропитанный дезинфицирующим средством).

«Все участники голосования без исключения будут в масках, перчатках. Выдадим одноразовые ручки. Участок голосования будет обязательно обрабатываться, будут специальные разграничительные линии и указатели движения, которые помогут обеспечить бесконтактность. При голосовании вне помещения будет использоваться автомобиль, который тоже будет обрабатываться. Будет индивидуальный пакет — бюллетень, маска, перчатки, ручка. Когда избирателей откроет дверь, члены комиссии предложат ему этой пакет», — поделились с корреспондентом ПС в избиркоме республики.

Заявления на голосование на дому принимаются с 16 числа, уточнили в ЦИК-е. Точное число желающих назвать пока трудно.

«Пока количество в рамках обычного, нельзя сказать что очень много», — прокомментировали в избиркоме Якутии.

По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин будет участвовать в голосовании по конституционным поправкам. Чтобы избежать скопления людей на участках, голосование продлили на семь дней: с 25 июня по 1 июля. По данным социологов ВЦИОМ, большинство опрошенных планируют отдать свой голос именно 1 июля, четверть намерены сделать это заранее.