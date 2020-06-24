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12:52   24 Июня 2020
Экономика

США хотят устранить зависимость Польши от российского газа к 2022 году

США хотят устранить зависимость Польши от российского газа к 2022 году

Польша обретет энергетическую независимость от России с 2022 года, заявила представитель администрации Белого дома накануне переговоров президента США Дональда Трампа с польским коллегой Анджеем Дудой.

Контракт между Варшавой и российским "Газпромом" на поставки СПГ истечет через два года, после чего поляки будут приобретать природный газ у США. Общая стоимость заключенных с Вашингтоном договоров уже достигла 50 млрд долларов, а объем закупки составит 141 млн тонн.

США и Польша также завершают переговоры по двустороннему сотрудничеству в сфере гражданской атомной энергии, и это позволит Варшаве активнее продвигаться в строительстве атомной станции по американским технологиям, цитирует РИА Новости, представителя администрации.

Эксперт в области экономики Станислав Митрахович уверен, что прекращение газового сотрудничества с Россией может обернуться для Польши рядом негативных последствий.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #польша #газ #спг #поставки газа

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