Жителей РФ ожидает повышение накопительной пенсии с 1 августа, сообщили представители Пенсионного фонда России.

Перерасчет данных пенсионных выплат в связи с ежегодной индексацией коснется 80 тысяч российских граждан, рассказали сотрудники ПФР.

Накопительная часть пенсий существует в России восемь лет. Ее среднее значение составляет 956 рублей. Те, кто принимает участие в госпрограмме софинансирования, получают около 1700 рублей, передает портал Дни.24.

На повышенную выплату с 1 августа смогут рассчитывать граждане, добровольно формировавшие свое будущее пособие и получавшие образованную часть как срочную. Для 32 тысяч таких пенсионеров надбавка достигнет 7,99%.