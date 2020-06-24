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12:30   24 Июня 2020
Экономика

ПФР разъяснил условия повышения накопительной пенсии

ПФР разъяснил условия повышения накопительной пенсии

Жителей РФ ожидает повышение накопительной пенсии с 1 августа, сообщили представители Пенсионного фонда России.

Перерасчет данных пенсионных выплат в связи с ежегодной индексацией коснется 80 тысяч российских граждан, рассказали сотрудники ПФР.

Накопительная часть пенсий существует в России восемь лет. Ее среднее значение составляет 956 рублей. Те, кто принимает участие в госпрограмме софинансирования, получают около 1700 рублей, передает портал Дни.24.

На повышенную выплату с 1 августа смогут рассчитывать граждане, добровольно формировавшие свое будущее пособие и получавшие образованную часть как срочную. Для 32 тысяч таких пенсионеров надбавка достигнет 7,99%.

 

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Автор: Борис Нестеров
#пенсии #повышение #пфр

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