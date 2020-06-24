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12:26   24 Июня 2020
Политика

Глава Киргизии отменил визит на парад Победы из-за обнаруженного COVID-19 у делегатов

Глава Киргизии отменил визит на парад Победы из-за обнаруженного COVID-19 у делегатов

Прилетевший в Москву президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в последний момент отказался от участия в параде Победы из-за риска COVID-19. Об этом информировала пресс-служба главы государства.

Согласно правилам, прибывающие в РФ лидеры стран и сопровождающие их лица должны сдавать тест на коронавирусную инфекцию. У двоих сопровождающих президента Киргизии выявили положительный тест на COVID-19. После этого Жээнбеков сообщил о решении воздержаться от посещения парада Победы для исключения риска заражения.

В начале апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса в Кыргызстане Жээнбеков принял решение об увольнении министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и вице-премьера страны Алтыная Омурбекова. Об этом сообщает "Царьград".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #кыргызстан #парад победы #киргизстан #коронавирус

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