Прилетевший в Москву президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в последний момент отказался от участия в параде Победы из-за риска COVID-19. Об этом информировала пресс-служба главы государства.

Согласно правилам, прибывающие в РФ лидеры стран и сопровождающие их лица должны сдавать тест на коронавирусную инфекцию. У двоих сопровождающих президента Киргизии выявили положительный тест на COVID-19. После этого Жээнбеков сообщил о решении воздержаться от посещения парада Победы для исключения риска заражения.

В начале апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса в Кыргызстане Жээнбеков принял решение об увольнении министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и вице-премьера страны Алтыная Омурбекова. Об этом сообщает "Царьград".