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12:22   24 Июня 2020
Общество

Москвичам разъяснили, как подключить автоплатеж по ЖКУ

Москвичам разъяснили, как подключить автоплатеж по ЖКУ

Москвичи получили возможность настроить оплату жилищно-коммунальных услуг в автоматическом режиме на сайте mos.ru, говорится в сообщении портала мэрии столицы.

Пользователям позволят воспользоваться новой услугой через сервис "Мои платежи", сообщили на портале правительства. Благодаря этой возможности москвичи могут быть уверены, что жилищно-коммунальные услуги будут оплачены вовремя, передает mos.ru.

Уведомления с подтверждением оплаты будут приходить пользователям по СМС или на электронную почту. Система после первой оплаты предложит подключить услугу автоплатежей в сервисе "Мои платежи". Бизнес пригласил москвичей поучаствовать в акции "Миллион призов". Каждый москвич сможет сделать это после голосования, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#москва #жкх

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