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12:16   24 Июня 2020
Общество

Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение

Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение

Когда эпидемиологическая обстановка наладится, авиасообщение в России будет полностью восстановлено, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Власти не могут озвучить конкретных сроков возобновления международного сообщения в РФ, поделился он. Отвечая на вопрос журналистов, Борисов отметил, что должны сложиться все условия, чтобы исключить любые риски распространения коронавирусной инфекции.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте обновляются ежедневно.

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Автор: Яна Либерман
#авиасообщение #борисов #коронавирус

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