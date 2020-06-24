Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение

Когда эпидемиологическая обстановка наладится, авиасообщение в России будет полностью восстановлено, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Власти не могут озвучить конкретных сроков возобновления международного сообщения в РФ, поделился он. Отвечая на вопрос журналистов, Борисов отметил, что должны сложиться все условия, чтобы исключить любые риски распространения коронавирусной инфекции.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте обновляются ежедневно.