Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообщался с гостями московского праздничного мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и пожелал им здоровья.

"В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!", — отметил государственный лидер Белоруссии.

Некоторое время назад глава Российской Федерации Владимир Путин принял решение перенести дату проведения парада Победы с 9 мая на 24 июня, в этот день, в 1945 году, состоялось первое праздничное шествие. Президент вынес такой вердикт на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.