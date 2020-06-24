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12:16   24 Июня 2020
Политика

Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы

Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообщался с гостями московского праздничного мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и пожелал им здоровья.

"В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!", — отметил государственный лидер Белоруссии.

Некоторое время назад глава Российской Федерации Владимир Путин принял решение перенести дату проведения парада Победы с 9 мая на 24 июня, в этот день, в 1945 году, состоялось первое праздничное шествие. Президент вынес такой вердикт на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.

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Автор: Руслан Неглинный
#политика #лукашенко #парад победы

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