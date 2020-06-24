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12:13   24 Июня 2020
Армия

Российские военные провели парад в честь 75-летия Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии

Российские военные провели парад в честь 75-летия Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии

Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел 24 июня на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия. В параде приняли участие более тысячи военных РФ и Сирии.

Парад на базе Хмеймим в Сирии, как и на Красной площади в Москве, прошел 24 июня. В наземной части парада были задействованы бронетехника и средства противовоздушной обороны. Не обошлось и без воздушной части парада, в которой было задействовано 17 единиц техники.

В связи с пандемией коронавируса празднование Дня Победы пришлось перенести с 9 мая на 24 июня. Ровно 75 лет назад состоялся первый Парад Победы, в этот день в 1945 году на Красной площади чествовали победителей, вернувшихся с войны в Родину.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сирия #хмеймим #парад победы

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