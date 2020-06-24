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12:20   24 Июня 2020
Ближнее зарубежье

МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского министра иностранных дел Василия Боднара о «многомиллионных долгах» Москвы перед Киевом. По мнению Захаровой, Украина «не знает, что придумать, лишь бы не заниматься делом». Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов добавил, что выпады в сторону России и Крыма объясняются желанием Украины «показать себя» перед западными партнерами.

«Пока что Украина живет с этой "политической травмой", поэтому вынуждена придумывать такие заявления. Оно вообще не для России, это заявление для западных их западных партнеров. Мне кажется, что вменяемые люди в Украине, в том числе и во власти, понимают, что такие слова глупы и бессмысленны в своей основе. Заокеанские товарищи Украины такие заявления любят», — объяснил эксперт.

Ранее Василий Боднар сообщил, что Россия обязана платить Украине по 100 миллионов долларов в год за то, что Черноморский флот базируется на территории Крыма, как это было до воссоединения полуострова с РФ.

Тема Крыма обязательно должна присутствовать в информационной повестке, на это сейчас рассчитана деятельность украинской власти, подчеркнул Маркелов. Он назвал слова Боднара о «многомиллионных долгах»  очередным необоснованным «уколом» в адрес России.

«Сегодня задача Украины – постоянно "клевать" Россию по тем или иным поводам. Самый главный для повод в этой части – это Крым. Киев и на политическом, и на военном уровне делают все, чтобы показать, что воссоединение Крыма с Россией – это незаконно. И они верят, что Крымский полуостров когда-то вернется в состав Украины», - заключил политолог.

Москва не раз заявляла, что в вопросе принадлежности Крыма поставлена точка.

Полуостров вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума. Севастополь — историческая база российского черноморского флота — получил статус города федерального значения.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #украина #крым #долг #черноморский флот #мид россии

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