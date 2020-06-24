МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского министра иностранных дел Василия Боднара о «многомиллионных долгах» Москвы перед Киевом. По мнению Захаровой, Украина «не знает, что придумать, лишь бы не заниматься делом». Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов добавил, что выпады в сторону России и Крыма объясняются желанием Украины «показать себя» перед западными партнерами.

«Пока что Украина живет с этой "политической травмой", поэтому вынуждена придумывать такие заявления. Оно вообще не для России, это заявление для западных их западных партнеров. Мне кажется, что вменяемые люди в Украине, в том числе и во власти, понимают, что такие слова глупы и бессмысленны в своей основе. Заокеанские товарищи Украины такие заявления любят», — объяснил эксперт.

Ранее Василий Боднар сообщил, что Россия обязана платить Украине по 100 миллионов долларов в год за то, что Черноморский флот базируется на территории Крыма, как это было до воссоединения полуострова с РФ.

Тема Крыма обязательно должна присутствовать в информационной повестке, на это сейчас рассчитана деятельность украинской власти, подчеркнул Маркелов. Он назвал слова Боднара о «многомиллионных долгах» очередным необоснованным «уколом» в адрес России.

«Сегодня задача Украины – постоянно "клевать" Россию по тем или иным поводам. Самый главный для повод в этой части – это Крым. Киев и на политическом, и на военном уровне делают все, чтобы показать, что воссоединение Крыма с Россией – это незаконно. И они верят, что Крымский полуостров когда-то вернется в состав Украины», - заключил политолог.

Москва не раз заявляла, что в вопросе принадлежности Крыма поставлена точка.

Полуостров вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума. Севастополь — историческая база российского черноморского флота — получил статус города федерального значения.