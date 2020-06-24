Поправка в Конституцию освободит парламент РФ от долга слушать иностранных лидеров

Любопытную конституционную поправку до сего момента обходили вниманием СМИ: в статье 100 предлагается сократить список поводов для совместных собраний депутатов Госдумы (нижней палаты парламента) и сенаторов Совета Федерации (верхней палаты).

Согласно основному закону, сейчас обе палаты могут собираться вместе для заслушивания посланий президента, посланий Конституционного суда и выступлений руководителей иностранных государств.

В новой редакции Конституции предлагается сократить количество этих поводов до одного.

«Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации», — гласит поправка в 100-ю статью.

Конституцию хотят адаптировать под сегодняшние реалии и исключить из нее моменты, принятые ранее, но ныне кажущиеся атавизмом, объяснил «Политике Сегодня» политолог, эксперт Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«В данном случае это некий сакральный шаг, когда палаты сходятся, чтобы кого-то заслушать. Тут логично предполагается, что никого, кроме президента РФ, им заслушивать не надо», — считает Гращенков.

По его словам, влияние Запада на Россию существенно снизилось с 90-х годов, весь российский парламент слушать речи заграничных лидеров уже не собирается (нынешняя Конституция действует с 1993 года - прим.ред.).

«Раньше предполагалось, что приедет какой-нибудь иностранный лидер демократический и всех соберут его заслушивать. Ну а теперь зачем всех собирать? Кого надо — того и позовут. Подход здесь именно технический», — отмечает политолог.

Например, в 2000 году перед депутатами и сенаторами выступал президент США Билл Клинтон. Это был первый и пока единственный случай, когда американский лидер делал заявления с трибуны российского парламента. Кстати, Клинтон тогда утверждал, что «российский народ имеет право бороться с терроризмом и сохранить свою территориальную целостность» и призывал к политическому решению проблем Чечни.

В 2018 году президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заслушивали уже только депутаты Госдумы. В 2019 году так же перед нижней палатой российского парламента выступал глава Сербии Александр Вучич.