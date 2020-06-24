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11:54   24 Июня 2020
Армия

Путин высоко оценил организацию парада Победы в Москве

Путин высоко оценил организацию парада Победы в Москве

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Москве на Красной площади. В параде приняли участие 14 тысяч военнослужащих и несколько десятков образцов военной техники.

Парад Победы на Красной площади в Москве получил высокую оценку президента РФ Владимира Путина. На вопрос журналиста о том, как Путину понравится парад, тот с улыбкой показал всем понятный жест большой палец вверх.

С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди поправок особенное внимание привлекают относящиеся к социальной сфере, среди которых особо можно подчеркнуть предложение о гособеспечении доступности медобслуживания, обязательной ежегодной индексации пенсий, гарантированной адресной социальной поддержке.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #парад победы

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