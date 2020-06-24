Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичам разъяснили, как подключить автоплатеж по ЖКУ

Москвичам разъяснили, как подключить автоплатеж по ЖКУ

 Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение

Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение
МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

 Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы

Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Москвичам разъяснили, как подключить автоплатеж по ЖКУ

Москвичам разъяснили, как подключить автоплатеж по ЖКУ

 Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение

Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение
МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

 Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы

Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
11:42   24 Июня 2020
Происшествия

Депутаты устроили драку в Саратовской облдуме

Депутаты устроили драку в Саратовской облдуме

Представители двух партий устроили драку в палате заседаний в Саратове. Конфликт разрешился мирным путем.

Депутаты обсуждали лишение слова коммуниста Николая Бондаренко и "единоросса" Дмитрия Чернышевского за неуместное поведение на заседаниях. Бондаренко во время зачитывания решения председателем облдумы прошел в первый ряд и начал снимать депутатов на мобильный телефон, пишет издание "Версия".

Депутат Анатолий Ципящук в ответ на распущенное поведение коммуниста кинул в него пустую бутылку, после чего между представителями двух фракций началась драка. Стороны конфликта быстро успокоилась, в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Ципящуку досталось больше: его несколько раз облили водой и кинули бутылкой в голову.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#кпрф #саратов #единая россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...