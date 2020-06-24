Депутаты устроили драку в Саратовской облдуме

Представители двух партий устроили драку в палате заседаний в Саратове. Конфликт разрешился мирным путем.

Депутаты обсуждали лишение слова коммуниста Николая Бондаренко и "единоросса" Дмитрия Чернышевского за неуместное поведение на заседаниях. Бондаренко во время зачитывания решения председателем облдумы прошел в первый ряд и начал снимать депутатов на мобильный телефон, пишет издание "Версия".

Депутат Анатолий Ципящук в ответ на распущенное поведение коммуниста кинул в него пустую бутылку, после чего между представителями двух фракций началась драка. Стороны конфликта быстро успокоилась, в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Ципящуку досталось больше: его несколько раз облили водой и кинули бутылкой в голову.