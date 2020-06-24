Путин перед парадом Победы пообщался с президентом Казахстана Токаевым

Перед началом торжественных мероприятий на Красной площади, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, глава РФ Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Токаев прибыл на парад Победы в российскую столицу накануне торжественных мероприятий. Его пресс-секретарь рассказал, что прибытие было рабочим и совпало с желанием главы Казахстана посетить парад Победы в Москве. С другими гостями глава РФ Владимир Путин ограничивался приветствиями.

Телеканал "Царьград" сообщал, что российский лидер Владимир Путин лично поприветствовал гостей парада Победы на Красной площади.