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11:42   24 Июня 2020
Политика

Путин перед парадом Победы пообщался с президентом Казахстана Токаевым

Путин перед парадом Победы пообщался с президентом Казахстана Токаевым

Перед началом торжественных мероприятий на Красной площади, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, глава РФ Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Токаев прибыл на парад Победы в российскую столицу накануне торжественных мероприятий. Его пресс-секретарь рассказал, что прибытие было рабочим и совпало с желанием главы Казахстана посетить парад Победы в Москве. С другими гостями глава РФ Владимир Путин ограничивался приветствиями.

Телеканал "Царьград" сообщал, что российский лидер Владимир Путин лично поприветствовал гостей парада Победы на Красной площади.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #парад победы #токаев

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