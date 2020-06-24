Камера влетела в дуло Т-90 на параде Победы в Москве и показала внутренность башни

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади включает в себя проезд колонн военной техники. За парадом следит множество телекамер, установленных на мини-дронах.

Уникальные кадры могли увидеть зрители парада Победы на Красной площади в Москве. Мини-камера, установленная на дроне, влетела в дуло танка Т-90, пролетела через него и показала внутренность танковой башни.

Тот самый момент на трансляции с залётом камеры в дуло танка pic.twitter.com/s01C21NE5L — RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020

Завтра в России начнется голосование по поправкам к Конституции РФ, которое продлится до 1 июля. Среди поправок значатся запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира, которые юридически защищают безопасность и суверенитет нашей страны.