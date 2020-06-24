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11:22   24 Июня 2020
Политика

Президент России поздравил жителей Чувашии со столетним юбилеем и отметил подвиги региона

Президент России поздравил жителей Чувашии со столетним юбилеем и отметил подвиги региона

Поздравление от президента РФ Владимира Путина со столетним юбилеем республики получили жители Чувашии. Соответствующая телеграмма выложена 24 июня на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что жители Чувашии могут гордиться подвигами своих жителей и их вкладом в сбережение многонационального отечества. Президент выделил большой, насыщенный значимыми событиями путь Чувашской Республики.

"Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовой доблестью многих поколений земляков, их весомым вкладом в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального Отечества", — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин порадовался стремлению республики эффективно решать стоящие перед ней задачи. По словам президента, сегодня в Чувашии успешно реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, а также здравоохранении, образовании, спорте и туризме.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #поздравление #чувашия

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