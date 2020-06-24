Китай готов бороться за мир во всем мире вместе с Россией, об этом заявил официальный спикер МИД КНР Чжао Лицзянь.

Комментируя парад Победы в Москве, Лицзянь отметил, что власти Китая готовы объединить усилия вместе с РФ и совместно бороться за мир на всей планете. По его словам, важно не допустить искажения истории.

"СССР внес большой вклад ради Победы во Второй мировой войне", — заявил дипломат.

По словам представителя МИД Китая, страна готова вместе с другими государствами защищать итоги Второй мировой войны, не позволяя искажать их.