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11:16   24 Июня 2020
Политика

Китай готов бороться за мир во всем мире вместе с Россией

Китай готов бороться за мир во всем мире вместе с Россией

Китай готов бороться за мир во всем мире вместе с Россией, об этом заявил официальный спикер МИД КНР Чжао Лицзянь.

Комментируя парад Победы в Москве, Лицзянь отметил, что власти Китая готовы объединить усилия вместе с РФ и совместно бороться за мир на всей планете. По его словам, важно не допустить искажения истории.

"СССР внес большой вклад ради Победы во Второй мировой войне", заявил дипломат.

По словам представителя МИД Китая, страна готова вместе с другими государствами защищать итоги Второй мировой войны, не позволяя искажать их.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #китай #мид кнр

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