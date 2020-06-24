Онищенко назвал самое безопасное место на параде Победы в период пандемии

Депутат ГД и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом на планете центральную трибуну, возведенную на Красной площади.

Президент России Владимир Путин и зарубежные гости наблюдают за парадом Победы с соответствующей трибуны. Все ветераны выдержали карантин, врачи осмотрели гостей после изоляции, заявил Онищенко.

Решение о проведении 24 июня парады Победы в столице принималось главой РФ Владимиром Путиным на основе положительной динамики в ситуации с COVID-19, заявляли в Кремле.

Голосование по поправкам к Конституции начнется уже завтра и продлится до 1 июля. Проект предлагает закрепить ответственность государства за права трудящихся и ежегодную индексацию пенсионных выплат.