"Бессмертный полк" пролетел над Новосибирском во время парада Победы

Фотографии ветеранов Великой Отечественной войны в вертолетах Ми-8 пролетели над Новосибирском во время парада в честь 75-й годовщины Победы. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Фотографии пронесли на борту транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В. Военные летчики экипажей 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа разместили фото в салонах вертолетов, в том числе портреты своих дедов и прадедов, которые защищали Родину от фашистских захватчиков.

В параде Победы в Новосибирске задействована техника двух авиационных баз округа, дислоцированных в Красноярском крае и Новосибирской области.

Отметим, сегодня в Москве проходит парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ровно 75 лет назад в Москве награждали победителей, вернувшихся с войны. Тогда состоялся первый Парад Победы.