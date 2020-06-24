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11:05   24 Июня 2020
Армия

США вновь поставили на Украину Javelin

США вновь поставили на Украину Javelin

США поставили на Украину ракеты противотанкового комплекса Javelin. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины заявило, что в рамках пилотного проекта по программе правительства США уже поступила первая партия ракет по контракту, который был подписан в декабре 2019 года, а именно поставка ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на сумму более $27 млн.

В соответствии с договоренностями, поставка товаров произойдет в период 20212022 гг.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #украина #javelin

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