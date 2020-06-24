США вновь поставили на Украину Javelin

США поставили на Украину ракеты противотанкового комплекса Javelin. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины заявило, что в рамках пилотного проекта по программе правительства США уже поступила первая партия ракет по контракту, который был подписан в декабре 2019 года, а именно поставка ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на сумму более $27 млн.