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10:55   24 Июня 2020
Общество

Беглов поздравил ветеранов ВОВ с 75-летием Победы

Беглов поздравил ветеранов ВОВ с 75-летием Победы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил ветеранов с 75-летием Великой Победы.

Он подчеркнул, что 24 июня — это особенная дата, ведь в этот же самый день в 1945 году в Москве на Красной площади провели исторический парад Победы. Как отметил Беглов, он и сам является сыном фронтовика: его отец дошел до Берлина и вернулся домой с победой.

"И ни перед кем у нас нет такой ответственности, как перед вами", — обратился губернатор к ветеранам.

Беглов рассказал, что также 24 июня миллионы российских граждан выйдут на акцию "Бессмертный полк", чтобы пройти с портретами своих родственников, которые были участниками ВОВ.

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Автор: Яна Либерман
#вов #ветераны #беглов #парад победы

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