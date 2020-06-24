Друг Соколова рассказал об алкогольной вечеринке после убийства аспирантки

Друг обвиняемого в убийстве аспирантки Олега Соколова находился в квартире историка после убийства девушки. Ученый проводил время с коллегами за распитием спиртного.

Знакомый Соколова сообщил, что общается с ним около 30 лет. Историк пригласил друзей в гости через день (9 ноября 2019 года) после убийства Анастасии Ещенко. Его друг полагает, что тело девушки в это время находилось в квартире. Соколов, со слов ученого, был невозмутим и пил коньяк, беседуя с коллегами о Наполеоне.

Обвиняемый в убийстве историк заявил, что его возлюбленная якобы находится в Москве. Историк расправился с аспиранткой в ноябре 2019 года. Соколов расчленил тело девушки и пытался избавиться от улик в Мойке. Расследование дела продолжается, историк заключен под стражу.