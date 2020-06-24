Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичам разъяснили, как подключить автоплатеж по ЖКУ

Москвичам разъяснили, как подключить автоплатеж по ЖКУ

 Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение

Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение
МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

 Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы

Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Москвичам разъяснили, как подключить автоплатеж по ЖКУ

Москвичам разъяснили, как подключить автоплатеж по ЖКУ

 Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение

Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение
МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

МИД Украины клюет Россию «многомиллионными долгами» на радость Западу

 Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы

Президент Белоруссии пожелал здоровья гостям московского парада Победы
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
10:55   24 Июня 2020
Происшествия

Друг Соколова рассказал об алкогольной вечеринке после убийства аспирантки

Друг Соколова рассказал об алкогольной вечеринке после убийства аспирантки

Друг обвиняемого в убийстве аспирантки Олега Соколова находился в квартире историка после убийства девушки. Ученый проводил время с коллегами за распитием спиртного.

Знакомый Соколова сообщил, что общается с ним около 30 лет. Историк пригласил друзей в гости через день (9 ноября 2019 года) после убийства Анастасии Ещенко. Его друг полагает, что тело девушки в это время находилось в квартире. Соколов, со слов ученого, был невозмутим и пил коньяк, беседуя с коллегами о Наполеоне.

Обвиняемый в убийстве историк заявил, что его возлюбленная якобы находится в Москве. Историк расправился с аспиранткой в ноябре 2019 года. Соколов расчленил тело девушки и пытался избавиться от улик в Мойке. Расследование дела продолжается, историк заключен под стражу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#убийство #петербург #соколов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...