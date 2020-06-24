Российские врачи за сутки выявили 7 176 новых случаев коронавируса

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки составило 7 176 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи коронавируса были обнаружены в 84 регионах России. Кроме того, из них 2272 пациента не проявляют характерных симптомов. За все время пандемии в стране было выявлено более 600 тысяч случаев COVID-19.

Специалисты оперативного штаба также уточнили, что за последние сутки было зафиксировано 154 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 8 513 человек.