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10:54   24 Июня 2020
Общество

Российские врачи за сутки выявили 7 176 новых случаев коронавируса

Российские врачи за сутки выявили 7 176 новых случаев коронавируса

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки составило 7 176 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи коронавируса были обнаружены в 84 регионах России. Кроме того, из них 2272 пациента не проявляют характерных симптомов. За все время пандемии в стране было выявлено более 600 тысяч случаев COVID-19.

Специалисты оперативного штаба также уточнили, что за последние сутки было зафиксировано 154 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 8 513 человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус

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